Flamengo informa leve edema ósseo em Gonzalo Plata

Segundo o próprio Rubro-Negro, no entanto, a lesão não é grave. Dessa forma, Plata já seguirá tratamento junto ao departamento médico do clube. Ainda de acordo com o informe, o DM acompanhará diariamente o equatoriano, que só será liberado para voltar aos treinos quando se livrar das dores.

O Flamengo informou o resultado dos exames realizados nesta quarta-feira (23) pelo atacante Gonzalo Plata. Fora do jogo contra a LDU (EQU) acusando dores no joelho direito, o jogador está com um leve edema ósseo no local.

Plata tem 15 partidas pelo Flamengo na temporada, com dois gols e três assistências. 11 desses jogos foram como titular, entrando em outros quatro. Ao todo, tem 1.015 minutos no ano. Sua última participação foi no último sábado (19), no 0 a 0 contra o Vasco, pelo Brasileirão. Ele saiu do banco e atuou os últimos 30 minutos de jogo.

Confira o comunicado do Flamengo

“O atacante Gonzalo Plata foi submetido a exames de imagem na tarde desta quarta-feira (23). A ressonância magnética não constatou lesão grave, apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O jogador equatoriano seguirá em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo e será reavaliado diariamente, sendo liberado assim que estiver livre de dores.”