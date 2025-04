Em jogo adiado pela morte do Papa Francisco, Parma bate a Juventus pelo Italiano

Pellegrino marca o único gol do triunfo da equipe sobre a Velha Senhora, por 1 a 0, no encerramento da 33ª rodada do Calcio

O Parma deu um passo importante na luta para fugir do rebaixamento. Nesta quarta-feira (23), no Estádio Ennio Tardini, a equipe venceu a Juventus por 1 a 0, gol de Pellegrino no fim da primeira etapa, no fechamento da 33ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora, por sua vez, perde a chance de entrar no G4 da competição.

Agora, o Parma sobe para a 15ª colocação, com 31 pontos, abrindo seis do Venezia, em 18º, na zona da degola. A equipe de Turim, por sua vez, segue em quinto, com 59, a um do Bologna, quarto colocado.