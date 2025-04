Diante do Atlético-MG, Caracas tenta ‘manter lógica’ da temporada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso porque a equipe da capital da Venezuela passa por instabilidades desde que se iniciou a temporada 2025. Algo, aliás, que se reflete nos números gerais de desempenho onde contabiliza cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas nos 15 compromissos oficiais. A saber, os jogos em questão envolvem o Campeonato Venezuelano e a própria Sula.

Quando o recorte se volta apenas para os últimos cinco jogos, a situação se torna ainda mais crítica. Nesse sentido, os Rojos conquistaram apenas um triunfo (contra o Iquique, no torneio continental) além de três derrotas (Carabobo, Zamora e Monagas) e um empate, frente ao Cienciano.

Entretanto, mesmo com o cenário geral negativo, os melhores resultados recentes ocorreram justamente na Sul-Americana. Algo que, por consequência, permite aos venezuelanos ficar em boa situação na chave. No Grupo H, o Caracas está na vice-liderança, com quatro pontos, atrás do Atlético somente no saldo de gols. A saber, completam a classificação da chave o Cienciano (com duas unidades) além do Iquique, que ainda não pontuou.

Outros jogos pela terceira rodada da fase de grupos na Sul-Americana

Boston River 2 x 1 Nacional Potosí

Guaraní 2 x 1 Independiente

Vasco 0 x 0 Lanús

GV San José 2 x 3 Once Caldas

Melgar 1 x 0 Puerto Cabello