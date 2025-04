DAZN fecha acordo com canal e libera transmissão do Mundial de Clubes em TV aberta

A Globo chegou a um acordo com a DAZN — responsável pelos direitos de transmissão do Mundial de Clubes da Fifa —, para participar da cobertura televisiva da edição inédita do torneio. Marcado para ocorrer entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, o evento marcará o primeiro formato com 32 equipes e contará com a presença de quatro representantes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O acordo, firmado por meio de um contrato de sublicenciamento, prevê a exibição dos confrontos dos brasileiros e dos principais times da fase de grupos. Sendo assim, pacote acordado não inclui a totalidade dos jogos, mas assegura a transmissão de mais de 35 partidas — especialmente as que envolvem o quarteto nacional. Vale pontuar que a cobertura se estenderá à TV aberta, com sinal igualmente disponível no SporTV.