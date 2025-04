David Luiz muda de visual e vídeo viraliza; veja

Zagueiro do Fortaleza tinha cabeleira como marca registrada ao longo da sua carreira no futebol

O zagueiro David Luiz, do Fortaleza , passou por uma transformação surpreendente e viralizou nas redes sociais. Ele, que sempre usou os cabelos grandes, decidiu fazer um corte novo.

“Novinho, rejuvenesci muito. Tô novo demais. Cadê a calvície? A calvície foi embora, mano. Novinho, chegando no Benfica”, reagiu ao ver seu novo corte de cabelo.

Além disso, David Luiz mostrou preocupação com o cuidado diário no novo cabelo. Vale ressaltar que recentemente o jogador passou por situações inusitadas por conta do longo cabelo, como o uso de um elástico que acabou pressionando muito sua testa.