Cristiano Ronaldo sonha em entrar na Calçada da Fama do Maracanã

Staff do português entra em contato com Consórcio, que tentará ajudar para realização do evento; Craque nunca jogou no estádio

O craque Cristiano Ronaldo pode desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos meses. Ele pode entrar na Calçada da Fama do Maracanã. De acordo com administração do estádio, o estaff do atleta português entrou em contato no último dia 7 de abril para consultá-los da possibilidade da realização disso que é o “sonho” do português.

A gestão do Maracanã já recebeu a soliticação do staff do português e vai entender a melhor forma de realizar o sonho do jogador.