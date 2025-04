Cristiane marca, Flamengo vence Fluminense e conquista o bi da Copa Rio Feminina

O clássico Fla-Flu foi uma espécie de final, pois o jogo foi o último jogo da rodada final. Afinal, ambos tinham chances de levantar a taça. O Fluminense precisava vencer por três gols de diferença para superar o líder Botafogo, com 15, no saldo de gols. Enquanto o Flamengo, com 14 e melhor saldo, dependia apenas de um empate para ultrapassar o Alvinegro.

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (23), em Moça Bonita, e conquistou o bicampeonato da Copa Rio Feminina. Cristiane e Monalisa fizeram os gols do título, e Lurdinha marcou para o Tricolor. A partida marcou a estreia da técnica Rosana Augusto no Rubro-Negro.

No entanto, as Meninas da Gávea venceram as Tricolores. Cristiane abriu o placar aos 17 minutos de jogo. Lurdinha empatou para o Fluminense ainda no primeiro tempo, aos 34. E na etapa final, aos 36, Monalisa acertou um lindo chute de fora da área e garantiu o 2 a 1.

Agora, o Flamengo volta a campo no próximo sábado (26) para enfrentar o Juventude, às 21h, no estádio Luso-Brasileiro, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Por sua vez, o Fluminense encara o Bahia fora de casa no domingo (27), às 11h.

