Corinthians x Racing-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de uma recuperação na Sul-Americana, o Corinthians encara o Racing-URU, nesta quinta-feira (24/4). A partida acontece na Neo Química Arena, às 19h, pela terceira rodada da competição continental. O Timão soma um ponto até aqui, após uma derrota para o Huracán e um empate com o América de Cali. Contudo, os uruguaios vem fazendo uma campanha pior, já que perdeu as duas partidas até aqui no torneio e vem em busca de um milagre.

Como chega o Corinthians

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport pelo Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Afinal, em busca da primeira vitória na competição para seguir com chances de classificação, o Timão ocupa a terceira posição do Grupo C e deve mandar força máxima. Talles Magno, que apresentou um quadro de pneumonia, recebeu alta, mas dificilmente terá condições de jogo. Em contrapartida, Hugo Souza que voltou a treinar com o grupo, deve voltar a meta corintiana e ao time titular. Igor Coronado também deve ser opção no Alvinegro. Contudo, o maior desfalque estará na beira do gramado. Ainda sem um técnico, a equipe seguirá com Orlando Ribeiro como interino.

Como chega o Racing-URU

Por outro lado, o Racing-URU ocupa a lanterna do Grupo C, ainda sem pontuar na Copa Sul-Americana. Afinal, até o momento, a equipe uruguaia sofreu duas derrotas: 3 a 1 para o América de Cali e 5 a 0 para o Huracán. Para piorar a situação, a equipe perdeu para o Juventud, no Campeonato Uruguaio e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitórias. Assim, o treinador Cristian Chambian deve apostar em uma escalação mais defensiva na Neo Química Arena.

CORINTHIANS X RACING-URU

Terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 24/4/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro (interino)

RACING-URU: Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Agustín Pereira, Lucas Monzón e Martín Ferreira; Thiago Espinosa, Juan Bosca e Mateo Cáceres; Santiago Ramírez, Esteban Da Silva e Sebastián Sosa. Técnico: Cristian Chambian.

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Edison Vazquez (EQU)

VAR: Bryan Loaiza (EQU)

