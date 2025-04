Corinthians quer acerto rápido com Dorival para não repetir 2024

Timão demorou para achar um novo treinador no ano passado, após demitir António Oliveira. Diretoria negocia com ex-técnico da Seleção Brasileira

O Corinthians segue sua saga atrás de um novo treinador. Após frustração com Tite, a diretoria do clube paulista tem pressa para achar um novo nome e tenta acelerar as negociações com Dorival Júnior. O ex-técnico da Seleção Brasileira é o principal alvo neste momento e o Timão espera que ele comece os trabalhos já nos próximos dias. Mais do que isso, o Alvinegro não quer repetir o que aconteceu no ano passado.



Afinal, em 2024, o Corinthians demitiu António Oliveira e demorou um espaço de três jogos para estrear Ramón Díaz. Foram duas semanas em julho do ano passado entre a saída do português e a estreia do argentino. Neste período, o Timão perdeu dois jogos e vence um. Contudo, a pouca evolução com o interino, na época Raphael Laruccia, incomodou a torcida e a diretoria.