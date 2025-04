Confira como o Palmeiras trabalha para jogar na altitude pela Libertadores

Verdão enfrenta o Bolívar, na quinta, em La Paz, e realiza medidas prévias para diminuir desgaste causado por jogar acima do nível do mar

O Palmeiras enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada da Libertadores. Além do adversário, o time também lida com a altitude. A preparação tem sido cautelosa, com foco na adaptação mental e biomecânica para amenizar os efeitos dos mais de 3.600 metros acima do nível do mar.

Nos últimos dias, os médicos do Verdão aplicaram baterias de exames nos atletas. Eles também repassaram orientações para reduzir o cansaço e manter o fôlego durante os 90 minutos. Para os profissionais, a adaptação mental pode ser decisiva. Ela muda como os jogadores correm na altitude.