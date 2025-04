Com retorno de Hugo Souza, Corinthians fecha preparação para enfrentar o Racing-URU

Timão seguirá sob o comando de Orlando Ribeiro e contará com a volta do goleiro após quase um mês de recuperação

Enquanto aguarda a definição por um novo treinador, o Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Racing-URU, nesta quinta-feira (24), na Neo Química Arena. Orlando Ribeiro segue no comando interino da equipe.

O último treino começou com um trabalho interno na academia. Depois, no gramado, Orlando Ribeiro comandou atividades táticas e de bola parada, com focos defensivos e ofensivos.