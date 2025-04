Com medo, advogada que acusa Payet de agressão abandonou trabalho no Rio

Consta no Boletim de Ocorrência que Larissa sofreu agressões físicas dentro da residência onde convivia com o atleta, localizada no bairro da Barra da Tijuca. Há um anexo com imagens que mostram marcas no corpo da vítima anexadas à denúncia contra o meio-campista.

Relação chegou ao fim em março

Depois de sete meses, a relação extraconjugal entre Payet, meio-campista do Vasco, e Larissa Ferrari terminou ao fim de março. O jogador francês anunciou que encerrava o caso devido à vinda de sua esposa e seus quatro filhos ao Rio de Janeiro. A família desembarcou no Brasil no dia 29 do mês passado para celebrar o aniversário do jogador.

“Eu sabia que ela estaria no Brasil. Veio para o aniversário dele no dia 29 de março. Ele me avisava quando a família estaria aqui, que não poderíamos nos ver, e para que eu saísse de cena”, relatou Larissa.