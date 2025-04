Com golaço do meio-campo, Grêmio vira sobre o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20

Jogando no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio conquistou uma importante virada para cima do Flamengo nesta quarta-feira (23), pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. A vitória por 2 a 1, aliás, contou com um gol antológico do meio-campo marcado por Tiago (veja ao fim da matéria).

Quem saiu na frente foi o Flamengo, com Pedro Leão. Logo aos 8′, ele aproveitou cruzamento da direita e, de primeira, mandou para o fundo do gol. O empate chegou no começo do segundo tempo. Em boa jogada trabalhada, Pedro Gabriel deu drible da vaca no adversário e cruzou para a área. Jardiel subiu no terceiro andar para testar para o chão e deixar tudo igual, aos 6′.