Bucaramanga x Fortaleza, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 21h30

O Fortaleza visita o Atlético Bucaramanga, nesta quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), no Estádio Américo Montanini, na Colômbia, em busca da primeira vitória nesta Copa Libertadores. O confronto é válido pela terceira rodada do Grupo E. A equipe colombiana aparece na primeira colocação da tabela, com quatro pontos. Por outro lado, o time brasileiro amarga a lanterna, sem somar pontos até o momento. Confira as principais informações do duelo.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 21h30, com um time de peso. Ricardo Froede é o narrador do evento. João Miguel Lotufo está garantido nos comentários. O intrépido Will Ferreira fica na reportagem.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.