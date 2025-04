Brasileirão Sub-20: em casa, Fluminense empata com o América-MG

Times ficam no 1 a 1 no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém; Coelho sai na frente, mas permite empate do Tricolor / Crédito: Jogada 10

Jogando bastante desfalcado, o Fluminense ficou no 1 a 1 com o América-MG nesta quarta-feira (23), em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. A equipe do técnico Felipe Canavan foi bem alternativa para o duelo no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, já que boa parte do elenco da categoria viajou ao Chile, onde o time principal enfrenta o Union Española (CHL), também nesta quarta, pela Sul-Americana. LEIA MAIS: Thiago Silva traça objetivo no Mundial: ‘Representar bem as cores do Fluminense’