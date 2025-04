Benfica volta a golear, se classifica na Taça de Portugal e enfrentará o Sporting na final

O Benfica entrou em campo de forma protocolar nesta quarta-feira (23) e voltou a vencer o Tirsense, desta vez por 4 a 0, garantindo vaga na final da Taça de Portugal. Após a goleada por 5 a 0 no jogo de ida, o time de Lisboa encerrou as semifinais com um placar agregado de 9 a 0. O Sporting será o adversário na grande decisão, marcada para o dia 25 de maio.

António Silva, aliás, abriu o placar da nova goleada do Benfica. O albanês Bajrami fez o segundo, o italiano Belotti marcou o terceiro e Leandro Barreiro fechou a vitória no Estádio da Luz. Sob o comando de Bruno Lage, o time poupou alguns jogadores. O brasileiro Arthur Cabral atuou, mas não balançou as redes.