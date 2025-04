Barreal tem lesão e vira dúvida para enfrentar o RB Bragantino

Jogador sentiu dores no adutor da coxa esquerda e já iniciou trabalho com os fisioterapeutas do Santos para acelerar a recuperação

Barreal sentiu dores ainda no clássico com o São Paulo, no Morumbis. Ele precisou ser substituído aos 30 minutos do segundo tempo para a entrada de Gabriel Veron. Após exames relizados na segunda-feira (21), foi constatada uma pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda e iniciou o tratamento com os fisioterapeutas do clube.

Caso não tenha condições de jogo, Gabriel Verón e Thaciano devem brigar por um lugar no time titular. Contudo, César Sampaio deve esperar uma evolução do argentino nos próximos dias antes de definir o time.

Em contrapartida, o meia Gabriel Bontempo não preocupa. O jovem também havia deixado a partida com dores na região das costas. Contudo, o jogador tem trabalhado normalmente com o restante do elenco no início desta semana.

A provável Santos contra o RB Bragantino é: Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermont), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal (Gabriel Veron), Guilherme e Tiquinho Soares.