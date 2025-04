Atlético se apoia em invencibilidade contra venezuelanos para superar o Caracas

A partida contra o Caracas, nesta quarta-feira (23), representa um confronto direto para o Atlético na Sul-Americana. Afinal, o Galo soma os mesmos quatro pontos do próximo adversário. Para este embate, a equipe mineira se apoia na invencibilidade histórica contra oponentes venezuelanos para somar sua segunda vitória na fase de grupos do torneio. Inclusive, o resultado positivo permite assumir a liderança isolada do Grupo H.

Em 12 jogos contra equipes do país, o Atlético acumula dez vitórias e dois empates. Por sinal, ao analisar os triunfos, metade deles terminou com amplos placares. A propósito, o Caracas é um oponente recente do Galo em torneios continentais. Afinal, encontraram-se na edição passada da Libertadores. Na ocasião, o time mineiro conquistou dois resultados positivos por goleadas, 4 a 1 fora de casa e 4 a 0 no Brasil. Levando em consideração os duelos do ano passado, o Atlético deve ter somente dois jogadores que atuaram no ano passado entre os titulares. No caso, o goleiro Everson e o lateral-direito Saravia.