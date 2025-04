Arsenal cede empate em casa e praticamente e deixa Liverpool com mão na taça

Gunners ficam em igualdade com o Crystal Palace, em Londres, nesta quarta-feira (23) e pode ver rival campeão no final de semana

Nesta quinta-feira (23), o Arsenal praticamente deu adeus às chances de conquistar a Premier League nesta temporada. A equipe permitiu o empate com o Crystal Palace por 2 a 2, em casa. Kiwior e Trossard marcaram para os anfitriões, enquanto Eze e Mateta garantiram um ponto para os visitantes.

Sob o comando de Mikel Arteta, os Gunners chegaram aos 67 pontos e mantiveram a segunda colocação. Já o Liverpool lidera com 79 e ainda jogará na 34ª rodada. O time de Londres pode ver o rival conquistar o título com um simples empate contra o Tottenham, no domingo. Completam o G5: Manchester City, Nottingham Forest e Newcastle.