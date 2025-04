Alan Patrick e Fernando lideram recuperação do Inter contra o Nacional

Meio-campistas experientes contribuíram com dois gols e uma assistência no empate do Colorado pela Libertadores

A experiência de Alan Patrick e Fernando foram fundamentais para a reação do Inter no empate com o Nacional pela Libertadores. Ao lado de Romero, a dupla comandou a resposta do Colorado após cenário adverso da primeira etapa do embate de terça-feira (22). Ambos somaram dois gols e uma assistência na partida pela terceira rodada do Grupo F do principal torneio continental.

Alan Patrick começou a reação ao marcar de pênalti ainda nos acréscimos da etapa inicial e trouxe a esperança ao Internacional. Assim, o meio-campista soma quatro gols nesta edição da Libertadores e é o vice-artilheiro do campeonato. De maneira mais ampla, a sua participação com a camisa do time gaúcho também se prova decisiva.