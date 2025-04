Zubeldía estuda ter Luciano como centroavante no São Paulo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Sim, claro, Luciano vai ter que nos dar uma mão mais à frente, não só de meia-atacante, mas mais à frente pode acontecer nestas 13 ou 14 rodadas que teremos até terminar o primeiro semestre”, disse Zubeldía.

Luciano tem como posição de origem a função de segundo atacante, que vem sendo mais incomum nos dias atuais. Por conta disso, ele vem atuando mais como um meia-armador, tanto que herdou a 10 do São Paulo nos últimos anos. Contudo, ele não vem conseguindo se destacar como antes, apesar de terminar na artilharia da equipe na temporada passada.

Muitos treinadores divergem entre ter o jogador perto da área para finalizar as jogadas e contar com o atleta no início da construção. Zubeldía já testou Luciano como um 10 e não ficou totalmente satisfeito. Tanto que ele perdeu a vaga nos últimos jogos para o jovem Matheus Alves.

Luciano terá concorrência

Agora, Luciano pode ter uma nova chance como centroavante. Ele terá a concorrência de André Silva e do jovem Ryan Francisco por um lugar no time titular. A diretoria do São Paulo também decidiu ir à Europa atrás de um reforço para substituir Calleri. A intenção é um modelo igual ao do lateral Cédric Soares, livre e sem custos.