Veja o resumão do que aconteceu na 5° rodada da Kings League Brazil

Com direito a 'final antecipada', competição teve jogos importantes que mexeram com a tabela. Agora só resta um invicto no torneio

O Nyvelados venceu o Fluxo por 7 a 2 em uma tarde inspirada de Bruninho e Leo Gol. Com a similaridade da dupla Bebeto e Romário, a dupla marcou três gols cada e garantiu a vitória do seu time.

A quinta rodada da Kings League pegou fogo. Com direito a duelo de líderes e a quebra da invencibilidade da G3X, a partida movimentou muito a tabela e colocou algumas equipes próximas do mata-mata. E o J10 atualiza você para saber tudo que rolou na competição na última segunda-feira (21/4).

O Desimpedidos Goti se impôs e bateu a Loud por 6 a 3 , nesta segunda-feira (21/4), pela quinta rodada da Kings League Brazil. Em um grande jogo coletivo e apresentando um melhor futebol, a equipe presidida por Toguro contou com novamente com a estrela de Marcelinho para somar três pontos importantes.

Com o resultado, o Capim FC entrou na zona de classificação para o mata-mata da Kings League, assumindo a sexta colocação e tirou justamente o Real Elite do G-7 que caiu para oitava posição

Com o resultado, o Desimpedidos Goti foi para a quinta colocação, com oito pontos somados e entrou na briga pela vaga direta na semifinal. Por outro lado, a Loud está na penúltima colocação, com três pontos e na frente apenas do Funkbol.

Na Kings League só tem um invicto

A “final antecipada” da Kings League Brazil não decepcionou. Em um jogaço de 16 gols, a Fúria venceu a G3X por 9 a 7 e se manteve invicta na competição. O grande destaque da equipe de Cris Guedes foi Leleti, que marcou quatro tentos. Já pelo lado do time de Gaulês, Kenu foi as redes três vezes, mas não conseguiu evitar a derrota.

Assim, a Fúria segue na liderança e também como a única invicta na competição. Já a G3X perdeu a primeira na Kings, mas segue na segunda colocação, com 12 pontos.