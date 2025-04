Vasco vence Flamengo de virada e abre vantagem na semi da Copa do Brasil Sub-17

Em jogo de seis gols e com Andrey Fernandes inspirado, Cruz-Maltino bate o Rubro-Negro por 4 a 2, nesta terça-feira, no Luso-Brasileiro

Em clássico agitado, o Vasco venceu o Flamengo por 4 a 2, de virada, e deu um passo significativo rumo à grande final da Copa do Brasil Sub-17. O Rubro-Negro até abriu o placar com um golaço de Ryan Roberto, mas viu Diego Minete, poucos minutos depois, empatar. Na volta do intervalo, Davi Gomes colocou o Cruz-Maltino na frente, o Fla chegou a empatar com um gol contra de Lucas Melim. No entanto, Andrey Fernandes, duas vezes, deu números finais ao confronto, no Luso-Brasileiro.

Com o resultado, o Vasco pode empatar e até perder por um gol de diferença que avança para final da Copa do Brasil Sub-17. Uma vitória do Flamengo por dois gols diferença, leva a disputa por pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29). A outra semifinal é definida entre Bahia e São Paulo.