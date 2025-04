Vasco tem apenas uma derrota nos últimos 26 jogos em São Januário

E, nesta terça-feira (22), o Gigante volta ao seu templo para encarar um difícil desafio: enfrentar os argentinos do Lanús pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana . Ambos surgem empatados na ponta do Grupo G, com quatro pontos, mas a equipe da província de Buenos Aires tem vantagem pelo saldo de gols: 3 a 1. Confira com o Jogada10 , então, mais detalhes sobre a sequência positiva do Vasco em São Januário.

Relembre

A derrota anterior à citada sequência foi no 4 a 0 para o Criciúma, pela quarta rodada do Brasileirão, no último jogo do técnico Ramón Díaz, em 27 de abril, ou seja, há quase um ano. Depois, alcançou 15 partidas invicto, até sucumbir perante o Inter por 1 a 0, em 24 de novembro, pela 34ª rodada.

Após o revés para o Criciúma, foram nove vitórias e seis empates. O Vasco venceu, em ordem, Vitória, São Paulo, Fortaleza, Corinthians, Atlético-GO (Copa do Brasil), Athletico (duas vezes seguidas, sendo uma pela Copa do Brasil), Cuiabá e Bahia. As igualdades foram contra Fortaleza (Copa do Brasil), Cruzeiro, Botafogo, Red Bull Bragantino, Juventude e Atlético-MG (Copa do Brasil).

Com o time ainda sonhando com vaga na Libertadores, o jogo contra o Inter era de suma importância. O Colorado, no entanto, vinha em sequência arrasadora, jogando melhor para conquistar o magro triunfo por 1 a 0 e encerrando a sequência positiva do Cruz-Maltino.