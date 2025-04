Vasco empata sem gols com Lanús e aumenta pressão sobre Carille

Em jogo equilibrado, o Vasco não conseguiu fazer o dever de casa diante do Lanús, da Argentina. O Cruz-Maltino teve mais volume, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades. Devido a falta de qualidade no último passe, o jogo terminou empatado sem gols, nesta terça-feira (22), em São Januário, pela 3ª rodada do Grupo G da Sul-Americana.

Com o resultado, o Vasco chega a cinco pontos, mas permanece em segundo lugar. Aliás, o empate aumenta a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Já o Lanús, por sua vez, lidera com a mesma pontuação. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão.