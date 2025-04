Vasco divulga relacionados e atualiza sobre lesionados

Clube, que enfrenta o Lanús (ARG) nesta terça (22), revela que há nova baixa no elenco; por outro lado, conta com retorno de Adson à lista

Afinal, Mauricio Lemos, Payet, Estrella seguem se recuperando de lesão. Já Loide Augusto não consta na lista por apresentar dores musculares na coxa esquerda. No entanto, ainda de acordo com o Cruz-Maltino, não há evidência de lesão.

A poucas horas da bola rolar nesta terça-feira (22) em São Januário, o Vasco divulgou os relacionados para o confronto contra o Lanús (ARG), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além disso, o clube atualizou a situação dos lesionados do elenco, com direito a uma nova baixa.

O zagueiro segue reabilitação da fratura na 12ª costela direita e realiza atividades indoor. Payet, por sua vez, está no DESP para tratar a lesão ligamentar colateral medial do joelho direito. Já Estrella, que não atua desde agosto de 2024, segue ganhando força muscular. Tchê Tchê, com problemas familiares, segue fora da relação.

A boa notícia fica por conta do retorno de Adson aos relacionados. Ele se ausentou do duelo contra o Flamengo, no último sábado (19), por apresentar dores na canela direita, onde sofreu duas cirurgias. A tendência é que ele fique no banco, já que não tem condições de atuar os 90 minutos. Outros que retornam são Jean David e Lucas Oliveira.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) em São Januário para o confronto entre os líderes do Grupo G. O Vasco tem quatro pontos, mas apenas um gol de saldo, aparecendo em segundo lugar. Já o Lanús, que tem a mesma pontuação, se destaca por ter três gols de saldo.