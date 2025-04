Unión Española (CHL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Com escalação de reservas e sem Renato Gaúcho, Tricolor joga nesta quarta, às 19h, no Bicentenário de La Florida, pela Sul-Americana

Após o empate com o Vitória, o Fluminense volta suas atenções para a Sul-Americana. Assim, a equipe carioca mede forças com o Unión Española nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Bicentenário de La Florida, pela 3ª rodada. Com 6 pontos e na liderança do Grupo F, o time pode ampliar a vantagem sobre os adversários e ficar em uma situação ainda mais confortável na tabela.

Dessa forma, o Tricolor entrará em campo com um elenco repleto de reservas e sem Renato Gaúcho, que não viajou para o Chile. Afinal, o treinador optou por ficar no Rio de Janeiro com os titulares, visando o clássico com o Botafogo no sábado (26). O auxiliar Alexandre Mendes estará à beira do campo.