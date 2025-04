Trailer oficial e lançamento: Netflix divulga informações sobre documentário de Vini Jr

Plataforma lançou o primeiro vídeo com imagens inéditas sobre a obra, que visa mergulhar por completo na vida e carreira do Garoto do Ninho

A obra que mergulhará na trajetória de Vinicius Júnior no futebol — de São Gonçalo a Madrid — está cada vez mais palpável e próxima de estrear. Nesta terça-feira (22), por exemplo, a Netflix divulgou o primeiro trailer oficial do documentário ‘Baila, Vini’ e ainda confirmou a data de lançamento: 15 de maio.

A produção promete um passeio nas raízes do talento revelado pelo Flamengo, com revelações exclusivas de bastidores da vida e trajetória do astro. O roteiro trabalha em cima de momentos decisivos da — ainda breve — carreira do atacante e mostrará, inclusive, a estreia pelo Rubro-Negro. As primeiras convocações, o início no Real e o impacto no combate ao racismo também fazem parte da obra.