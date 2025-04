Textor reafirma confiança no trabalho de Paiva: ‘Jogadores não estão executando’

Apesar da irregularidade no início do trabalho de Renato Paiva no Botafogo, John Textor, dono da SAF Alvinegra, voltou a afirmar que tem confiança no treinador português. De acordo com o norte-americano, alguns jogadores não estão executando de maneira adequada e sabem da responsabilidade que têm ao defender o Alvinegro.

“Nosso treinador é muito bom, mas estamos em um momento que nossos jogadores não estão executando. Acredito no treinador e no sistema de jogo. Nossos jogadores sabem bem da responsabilidade que carregam em seus ombros. A temporada ainda é nova, mas a tradição do pânico é velha. Vamos nos esforçar para melhorar, e vamos nos ajustar em julho se necessário, assim como foi no ano passado”, escreveu em publicação da página “Fogão do Meu Coração”.