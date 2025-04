Técnico sub-20 do Fluminense analisa ’empréstimo’ de jogadores aos profissionais

Sem parte do time titular, a serviço dos profissionais, o técnico do time sub-20 do Fluminense, Felipe Canavan, dará chance a jogadores mais utilizados na disputa da Copa Rio. Será nesta quarta-feira (23), quando o Tricolor encara o América-MG, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pelo Brasileirão da categoria.

Ao site oficial do Flu, ele salientou a importância do processo por qual jogadores da base passam. Canavan, assim, analisou positivamente a ida de vários ao Chile defender o clube contra o Union Española (CHL), pela Sul-Americana.