Sporting vence Rio Ave e aguarda Benfica na final da Taça de Portugal

Com gols de Gonçalo Inácio e Gyokeres, Leões repetem o 2 a 1 da partida de ida e esperam grande rival na decisão

Com tranquilidade, o Sporting garantiu vaga na grande decisão e agora espera o vencedor do duelo entre Benfica e Tirsense, que se enfrentam nesta quarta-feira (23). A equipe comandada por Bruno Lage venceu o primeiro jogo por 5 a 0, e apenas um milagre impedirá um clássico lisboeta na final da Taça de Portugal nesta temporada.

Nesta terça-feira (22), o Sporting não deu chances ao azar e voltou a vencer o Rio Ave, agora no jogo de volta da semifinal da Taça de Portugal. Gonçalo Inácio e Gyokeres marcaram para os visitantes, enquanto André Luiz descontou para o time da casa: 2 a 1. No placar agregado, somando o primeiro jogo, 4 a 1 para os Leões.

No Campeonato Português, Sporting e Benfica também disputam o título. Atual campeão, o Sporting lidera a edição 2024/2025, com 72 pontos em 30 rodadas — mesma pontuação do rival. Na próxima rodada, o Sporting enfrenta o Boavista, enquanto o Benfica encara o Vitória SC. Ambos os jogos valem pela 31ª rodada da competição.

