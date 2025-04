Série B: Volta Redonda tem gol anulado nos acréscimos e só empata com a Ferroviária

Com o 0 a 0 no Raulino de Oliveira, Voltaço segue sem vencer, enquanto Ferrinha mantém invencibilidade na Segundona

O Volta Redonda teve um gol anulado nos acréscimos e, assim, ficou no empate por 0 a 0 com a Ferroviária na noite desta terça-feira (22), no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo foi válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mirandinha balançou a rede, mas o VAR indicou falta no lance.

Com o resultado, o Voltaço encerra uma sequência de três derrotas e alcança seu primeiro ponto, na 17ª colocação, abrindo o Z4. Além disso, segue sem fazer gols na competição. Já a Ferrinha mantém a invencibilidade, agora com seis somados, na 11ª colocação. Foi, aliás, o terceiro empate do time paulista, que aparece com um triunfo.