Saiba a situação de Alcaraz, emprestado pelo Flamengo ao Everton

Argentino não deve atingir cláusula do contrato no clube inglês e também não retornará ao Rubro-Negro; Diretoria avalia opções no mercado / Crédito: Jogada 10

O Flamengo tinha grande expectativa pela venda de Carlos Alcaraz para o Everton após o fim do empréstimo, em julho deste ano. No entanto, o cenário mudou completamente. O meia argentino se distanciou do estipulado no contrato e não deve seguir no clube inglês. Porém, há chance de haver renegociação de valores. A informação é do “ge”. Alcaraz precisa completar nove jogos como titular para ser comprado por 15 milhões de euros (R$ 98,8 milhões na cotação atual) pelo Everton. Porém, o argentino atuou em 11 partidas, mas foi titular em apenas quatro. Ele precisaria, então, começar jogando os cinco últimos confrontos do clube na Premier League para ser comprado. Entretanto, é difícil que aconteça.