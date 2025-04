Real Madrid almeja três reforços e traça alvos para próxima janela, diz jornal

O Real Madrid já definiu o planejamento de contratações para a próxima janela de transferências. De acordo com o jornal ‘AS’, a diretoria merengue vai se cocnentrar em trazer três reforços de peso a fim de dar uma resposta aos torcedores após a eliminação para o Arsenal nas quartas da Champions.

A busca do clube espanhol será por um “novo Nacho” e um “novo Toni Kroos”, portanto, um defensor consistente e com qualidade na saída de bola e um meio-campista versátil para desempenhar mais de uma função. Segundo o veículo de Madri, as escolhas são por Dean Huijsen, de 19 anos, do Bournemouth-ING, e Martín Zubimendi, de 26 anos, da Real Sociedad. E cada um deles irá custar cerca de 60 milhões de euros (R$ 395,5 milhões).