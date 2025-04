Presidente do Santos enxerga chance grande de Neymar renovar com o clube

Presidente do Peixe, Marcelo Teixeira não confirma data do retorno do jogador, novamente lesionado na coxa e ausente de jogos

Marcelo Teixeira, aliás, alega haver uma “chance muito grande” de estender o vínculo com o jogador até a Copa do Mundo de 2026.

O Santos, por meio do presidente Marcelo Teixeira, afirmou após o jogo contra o São Paulo, no último domingo (20), pelo Brasileirão, que não acredita na renovação de Neymar, mesmo após mais uma contusão do craque . No entanto, 48 horas depois, o discurso mudou. Agora, há otimismo e a possibilidade de permanência do camisa 10 no Peixe.

“Com o que a gente vem conversando, há uma chance muito grande, se ele tiver essa vontade — e o Santos também tem —, de fazermos, mais uma vez, essa renovação, com vistas a ficar até a Copa do Mundo do ano que vem. Esse é o projeto principal: um contrato de seis meses, com a viabilidade de, com essa ambientação e tudo o que está acontecendo, conseguirmos renovar. A chance é muito grande”, disse o dirigente.

“Estamos esperançosos porque, apesar da nova contusão, ele vem se tratando. Houve uma mudança no tratamento que vinha sendo feito anteriormente para o atual, com algumas alterações pontuais na área médica. Acredito que isso pode acelerar o retorno do jogador. É claro que queremos que ele volte o mais rápido possível, desde que esteja bem e não volte a sofrer nenhuma contusão mais grave”, completou em entrevista à TV Globo.

Neymar tem contrato até o dia 30 de junho

Neymar, por sua vez, assinou contrato com o Santos até 30 de junho, mas sofre com diversas lesões. Primeiro, ficou afastado de março até o início de abril, perdendo partidas importantes tanto pelo Peixe quanto pela Seleção Brasileira. Depois, ao retornar aos gramados, atuou por somente 45 minutos contra o Fluminense e, em seguida, jogou só 34 minutos como titular diante do Atlético-MG, quando sofreu novo problema na coxa esquerda. Desse modo, está sem previsão de retorno.

