Patrocinador notifica Corinthians por quebra de contrato; clube avalia medidas

A situação não foi exclusiva do Corinthians. Nesta semana, o São Paulo também encerrou sua parceria com a Viva Sorte. Diante disso, a diretoria do clube do Parque São Jorge analisa as medidas jurídicas cabíveis. Os dirigentes acreditam que o contrato oferece respaldo suficiente e, por isso, estudam exigir o pagamento de uma multa indenizatória. O jornalista André Ramiro divulgou a informação sobre a rescisão.

Nesta terça-feira (22), a Viva Sorte, empresa responsável por títulos de capitalização, notificou o Corinthians e decidiu romper o contrato com o clube. As partes haviam assinado o acordo em janeiro deste ano, com validade até dezembro de 2026. Nesse período, o Timão receberia R$ 15 milhões por temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Diretor do Corinthians viaja a Florianópolis para negociar com Dorival Júnior

O principal motivo do rompimento foi o encerramento do título de capitalização “Viva Timão”. De acordo com a Viva Sorte, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) exigiu a interrupção do produto, já que a legislação não permite a comercialização de títulos com nomes de instituições que não sejam a própria proponente.

Mesmo com o fim do contrato, a empresa ainda estampará sua marca no uniforme do Corinthians na partida desta quinta-feira (22), contra o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo acontecerá na Neo Química Arena.

Além disso, outro fator contribuiu para o rompimento: o conflito de interesses. A Viva Sorte mantém ligações com casas de apostas, o que se choca com a atual patrocinadora máster do Timão, a Esportes da Sorte.