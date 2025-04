Parma x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, Parma e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, no encerramento da 33ª rodada da Serie A 2024/25. O jogo inicialmente era para acontecer na segunda-feira (21), mas foi adiado por conta do falecimento do Papa Francisco. A Velha Senhora busca classificação para a próxima Liga dos Campeões, enquanto o Parma tenta se afastar da zona de rebaixamento.​

Onde assistir

A partida entre Parma e Juventus, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Parma

O Parma, aliás, segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. A equipe de Chivu ocupa a 16ª colocação e possui apenas três pontos de vantagem para Venezia e Empoli, que ocupam as 18ª e 19ª colocações, respectivamente. Os Cruzados enfrentam dificuldades para conquistar vitórias em seus jogos. O time, afinal, empatou as últimas cinco partidas que disputou. Além disso, a equipe venceu apenas uma das últimas dez rodadas do Campeonato Italiano.

Como chega a Juventus

Por outro lado, na quinta colocação do Italiano, a Juventus, afinal, busca recuperar uma vaga no G4 e lutar por uma vaga na próxima edição da Champions League. A Velha Senhora foi ultrapassada de forma provisória pelo Bologna, que venceu a Inter de Milão por 1 a 0, no domingo (20). Aliás, o time de Turim vem de três partidas de invencibilidade e entra como favorito para o duelo desta quarta-feira. A campanha da Juve é de 15 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas.

PARMA x JUVENTUS

33ª rodada – Campeonato Italiano

Data-Hora: segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

PARMA: Suzuki; Vogliacco, Leoni e Valenti; Del Prato, Bernabe, Keita, Sohm e Valeri; Pellegrino e Bonny. Técnico: Cristian Chivu.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Veiga e Kelly; Weah, Locatelli, Thuram e McKennie; González e Conçeicão; Vlahovic. Técnico: Igor Tudor.

Árbitro: Daniele Chiffi

Assistentes: Fabiano Preti e Marco Ceccon

VAR: Aleandro Di Paolo