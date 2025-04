Palmeiras traça plano para minimizar efeitos na altitude contra o Bolívar

Verdão vai viajar dois dias antes da partida para se acostumar com o clima de La Paz e se adaptar à velocidade da bola

O Palmeiras terá um duelo complicado na quinta-feira (24). A equipe encara o Bolívar, às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais do que o adversário complicado, o Verdão também terá que lidar com a altitude de La Paz, superior a 3.600m. Algo que a comissão técnica já trabalha para tentar minimizar os efeitos.