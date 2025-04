O que Cristiano Ronaldo e o mais jovem candidato a Papa têm comum? Entenda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mendonça é o mais novo cardeal a participar do conclave que vai eleger o novo Papa, que deve ocorrer entre os dias 5 e 10 de maio, no Vaticano. Ele faz parte do do grupo mais progressista no Vaticano.

Considerado um poeta ávido e muito celebrado em Portugal, Mendonça deixou a pequena ilha muito cedo. Porém, ainda criança, mudou-se com a família para Angola, onde passou um tempo com o pai, um pescador. Ele regressou à Madeira em 1975, dez anos antes de Cristiano Ronaldo nascer.

‘O Cardeal Poeta’

Aliás, Mendonça se tornaria um escritor renomado e chegou a exercer cargos de professor visitante em universidades ao redor do mundo, incluindo um período como membro da Universidade de Nova York.