Nova aquisição! Neymar compra Porsche personalizada de mais de R$ 2 milhões

Veículo foi visto no CT Rei Pelé; Uma das empresas do atleta adquiriu carro no início de abril em São Paulo / Crédito: Jogada 10

Helicóptero de Neymar personalizado O helicóptero de Neymar,que está impedido de voar pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),tem a parte interior personalizado de Batman, um dos super-heróis preferidos do atacante. Vale ressaltar que também tem a customização com as inicia do jogador, na causa da aeronave. Assim, os bancos de couro para os passageiros são preto e tem o símbolo do Batman na parte superior, onde a pessoa que estiver sentada coloca a cabeça. O helicóptero não pode ser utilizado pelo craque pois o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) venceu. No entanto, é o meio de transporte que o jogador costuma utilizar durante suas folgas.