Nora de Tite revela bastidores de negativa ao Corinthians

Nesta terça-feira (22), a nora de Tite, Fernanda Silva Bachi, revelou em uma rede social os bastidores da recusa ao Corinthians. A diretoria do Timão se surpreendeu com a decisão do ex-treinador da Seleção Brasileira, já que até a segunda-feira (21) o clima era de total confiança para o acerto.

Os familiares do técnico Tite já estavam com praticamente tudo pronto para acompanhá-lo em uma nova jornada no Corinthians. No entanto, tudo mudou quando ele recusou o convite e alegou problemas de saúde . Tite está sem trabalhar desde que deixou o Flamengo, em setembro de 2024.

“Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido (Matheus Bachi, auxiliar do técnico) de voltar? Gente, vou precisar ficar off das redes… tô chorando muito. Estávamos com tudo pronto para mudar pra São Paulo”, escreveu ela em um grupo.

Com uma crise de ansiedade, Tite comunicou ao Corinthians que não tinha condições de assumir o comando da equipe. Com isso, o clube voltou suas atenções para outro ex-treinador da Seleção: Dorival Júnior virou o novo foco. Enquanto isso, o time segue sob o comando do interino Orlando Ribeiro e enfrentará o Racing, do Uruguai, nesta quinta-feira (24), em Itaquera.

“As partes estavam muito próximas do acerto, e o treinador era aguardado para assinar o contrato e já iniciar os trabalhos nesta terça. No entanto, por decisão pessoal, Tite optou por pausar momentaneamente a carreira para cuidar da saúde física e mental”, informou o Corinthians em nota.

