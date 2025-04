Neymar vê lesão atrapalhar reta final de contrato com o Santos

Atacante tem contrato com o Peixe até o dia 30 de junho. Neste período, clube ainda fará mais nove partidas

O Santos corre o risco de não ter Neymar nesta sua reta final de contrato com o astro. Com uma nova lesão na coxa esquerda, o atacante não tem uma data estipulada para retornar. Contudo, o craque tem vínculo com o Peixe apenas até o dia 30 de junho e ainda não tem um futuro definido.