Nantes x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Francês

Nantes e PSG se enfrentam, nesta terça-feira (22), às 15h45 (de Brasília), em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Francês, no Stade de la Beaujoire, em Nantes. O clube de Paris conquistou o título com antecedência e segue invicto nesta edição da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).