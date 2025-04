Mano expõe missão em sua volta ao Grêmio: ‘Estar entre os primeiros’

“Penso eu que um clube do tamanho do Grêmio sempre tem que estar entre os primeiros. Temos que estar pontuando mesmo nos momentos difíceis”, expôs Mano Menezes.

“A ordem do futebol, para mim, é sempre a mesma. Primeiro se vence, depois se trabalha para vencer, vencer com futebol melhor, mais bonito. Essa é a linha que a gente segue”, disse.

“Estamos trabalhando com muitos profissionais em que confiamos. A primeira ideia é manter o que foi feito no Grenal e, a partir daí, realizar melhorias”, detalhou Mano.

Além disso, o comandante indicou que o ponto de partida para o seu trabalho será o desempenho que a equipe apresentou no Gre-Nal, do último sábado (19), na Arena. Depois disso, o foco passará a ser o aprimoramento.

“Às vezes a gente passa do ponto na beirada do campo pois é uma tensão muito grande. Eu nunca tive dificuldades para me relacionar com meus jogadores. Nunca tive nenhum problema sério. O importante é o que a equipe faz dentro de campo”, concluiu Mano.

“Eu não tenho problema em trabalhar com ninguém. Sempre me adequei aos lugares que cheguei, e o Grêmio vai decidir aquilo que é melhor para o clube”, relatou.

Por último, Mano afastou qualquer possibilidade com relação a dificuldades em se relacionar com os atletas.

Ele, inclusive, já comandou o treino do Grêmio desta terça-feira (22), após ser anunciado na noite de segunda-feira. A sua estreia será contra o Godoy Cruz, na quinta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana.

O duelo ocorrerá, às 19h, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina. O Grêmio é o líder do Grupo D, com seis pontos. Ou seja, uma vitória encaminha a classificação antecipada para as oitavas do torneio continental.

