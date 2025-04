Libertad x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta retomar liderança do Grupo D, contra paraguaios que estão com 100% de aproveitamento na Libertadores

O São Paulo vai até o Paraguai nesta quarta-feira (23/4), medir forças contra o Libertad, às 21h30, no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E os paraguaios que lideram a chave D, com seis pontos, após vencer suas duas primeiras partidas. Já o Tricolor Paulista é o segundo colocado, com quatro pontos somados após bater o Talleres, fora de casa e empatar com o Alianza Lima, no Morumbis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Libertad

O Libertad tem priorizado o torneio continental em relação ao campeonato nacional. Tanto que em seu último compromisso, o time entrou em campo com uma equipe mista e acabou derrotado de virada por 3 a 1 pelo vice-líder Guaraní-PAR. Contudo, apesar da derrota em casa, o time ainda lidera com oito pontos de vantagem.

Assim, para o duelo desta quarta-feira, o técnico Sergio Aquino não tem desfalques por lesão ou suspensão. Em contrapartida, o atacante Hugo Martínez retorna de suspensão após ter sido expulso na estreia da equipe na Libertadores. Por fim, a expectativa é de que o Libertad vá a campo com força máxima. Apostando tudo no fator casa para manter os 100% de aproveitamento na competição.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o Tricolor conseguiu vencer sua primeira no Campeonato Brasileiro ao bater o Santos por 2 a 1, no Morumbis. Além disso, a equipe não sabe o que é perder desde o dia 10 de março. Entretanto, neste período foram sete jogos, com cinco empates e apenas duas vitórias.

Além disso, para piorar a situação, o São Paulo tem uma grande leva de desfalques para a partida. Afinal, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia seguem no departamento médico. Já Lucas Moura, que tinha a expectativa de voltar justamente contra o Libertad, seguirá fora. Por fim, Calleri, com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, dificilmente volta a jogar nesta temporada. Por fim, Arboleda e Alan Franco, poupados contra o Santos, devem voltar ao time titular.