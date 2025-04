Lezcano pode ser titular pela primeira vez no Fluminense contra o Unión Española

Paraguaio deve aproveitar que o Tricolor viajou para o Chile com um elenco de reservas para mostrar serviço pela 3ª rodada da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. Com isso, a equipe mede forças com o Unión Española, no Estádio Bicentenário de La Florida, pela 3ª rodada. Contudo, o Tricolor entrará em campo com uma escalação repleta de reservas e nem o técnico Renato Gaúcho embarcou com o elenco. O auxiliar Alexandre Mendes estará à beira do campo. Essa, então, será a oportunidade do meia paraguaio Rubén Lezcano ser titular pela primeira vez desde que chegou ao clube. Novidade no fim da última janela de transferência por cerca de R$ 29 milhões, o jogador ainda busca seu espaço e agora terá a chance de deixar uma boa impressão ao novo treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atleta chegou para disputar posição com Paulo Henrique Ganso e ser peça de reposição de qualidade. Afinal, o camisa 10 ficou de fora durante os três primeiros meses do ano por causa de uma miocardite. Recuperado, ele voltou a ser titular, mas como dificilmente completa 90 minutos em campo, abre espaço para os reservas mostrarem serviço. Na disputa, Lima e Nonato passaram à frente do paraguaio, que pouco teve chance com Mano Menezes. Renato Gaúcho, então, ainda busca conhecer totalmente o elenco e tem optado pelas peças que tem domínio. Com Portaluppi, o paraguaio esteve em campo por apenas 27 minutos. Isso aconteceu na goleada por 5 a 0 contra o GV San José, no Maracanã, e nos minutos finais do triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena.