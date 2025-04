Leonardo Jardim conta com retorno de jogadores no Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, contou com o retorno de dois jogadores no treino desta terça-feira (22). Japa e Yannick Bolasie voltaram a treinar e podem ser opção do treinador para o confronto contra o Palestino-CHI, na Copa Sul-Americana na quinta-feira (24). A partida será às 21h30, no Francisco Rumoroso.

Assim, o meio campo e o atacante treinaram pela primeira vez junto com o elenco após ficarem de fora lesão. Japa se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, que sofreu em janeiro. O jogador não entra em campo desde dezembro do ano passado.