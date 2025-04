Jornalista se posiciona sobre pausa na carreira de Tite e alerta para seriedade do tema: ‘Precisa amadurecer’

Os avanços são notórios e o tema tem sido abordado cada vez com mais frequência, mas a saúde mental ainda é um tabu no meio esportivo. Não à toa, o jornalista Paulo Vinícius Coelho enalteceu a coragem do técnico Tite ao trazer o assunto à tona no comunicado sobre a necessidade de uma pausa na carreira. O treinador mantinha conversas com o Corinthians, mas segundo fontes, teve uma forte crise de ansiedade nesta madrugada.

Para PVC, a atitude de Tite transcende a esfera individual e representa um ato corajoso, além de simbólico, no debate sobre saúde mental no esporte de alto rendimento. “Certamente haverá quem pense que o treinador foge do compromisso com o Corinthians. Porém, não parece o caso”, opinou. O comunicador entende que a decisão carrega um peso semelhante ao da ginasta Simone Biles, que se afastou das atividades pelo mesmo motivo.