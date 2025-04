Jornal espanhol cita motivos para ‘distanciamento’ de Vini Jr. do Santiago Bernabéu

Peça central do Real Madrid nas últimas temporadas, Vinicius Júnior experiencia um momento conturbado na relação com parte da torcida no Santiago Bernabéu. As razões para o suposto distanciamento, inclusive, ganharam uma coluna especial no jornal espanhol ‘Marca’ nesta terça-feira (22). A matéria parte de um sentimento de frustração pela eliminação para o Arsenal na Champions League.

O ‘Marca’ observou atentamente cada ação de Vinicius Jr. durante a partida contra o Bilbao, no domingo (21), a fim de confirmar o ‘distanciamento’ ou não. De acordo com a coluna, o brasileiro evitou celebrações efusivas, não reagiu ao gol de Valverde e tampouco buscou apoio do torcedor — como de praxe. Uma postura que descreveu como ”incomum” aos olhos da reportagem.