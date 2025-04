Jogador do Manchester United deixa jogo da Liga Europa após acidente familiar

Jogador não estava mais no Old Trafford quando os Diabos Vermelhos conseguiram a virada sobre o Lyon, já na prorrogação da Liga Europa / Crédito: Jogada 10

Victor Lindelöf precisou abandonar o estádio Old Trafford, com o jogo entre Manchester United e Lyon já em andamento, na última quinta-feira (17). Isso porque o filho mais novo do zagueiro dos Diabos Vermelhos sofreu um acidente crítico. A criança teve uma séria contusão na cabeça e o defensor, que estava no banco de reservas, urgentemente foi para o hospital. Com isso, o jogador sueco nem sequer presenciou a virada emblemática do Manchester United sobre o adversário francês, já na prorrogação das quartas de final da Liga Europa. Esposa de Lindelöf, Maja detalhou o preocupante episódio em entrevista ao jornal inglês “The Mirror”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Meu filho mais novo, Francis, teve a cabeça toda aberta. Ele estava perseguindo seu irmão mais velho, em casa, e caiu na nossa escada de vidro. Uma hora antes do jogo (contra o Lyon) começar, nossa babá ligou e disse que eles estavam em uma ambulância a caminho do hospital”, relatou a companheira do jogador. Criança teve rápida recuperação e acompanhou último jogo do Manchester United Inclusive, Maja frisou que pela seriedade do incidente, houve a necessidade de seu filho mais novo passar por uma cirurgia plástica para corrigir a contusão. “A operação correu bem e Francis está de volta aos trilhos. Ele é um viking e voltou ao normal. Todos estavam muito preocupados, mas ele continua sua vida como se nada tivesse acontecido. É a primeira vez que presencio algo assim com um dos meus filhos. Foi incrivelmente desagradável e não quero passar por isso novamente”, ressaltou a esposa do zagueiro do Manchester United.